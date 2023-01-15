Ренар прокомментировал слова Роналду о женском футболе в Саудовской Аравии

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар прокомментировал слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду по поводу женского футбола в стране. На одной из пресс-конференций португальский форвард заявил, что хочет развивать женский футбол в Саудовской Аравии.

«Я приехал сюда в 2019 году, прошло три с половиной года, поэтому я видел эволюцию. Заметная эволюция во многих вещах. В большей степени это началось в 2017 году. Что вам нужно знать, так это то, что до 2017 года в стране существовала религиозная полиция. Она всё ещё существует, но больше не действует так открыто, как раньше. Это страна, в которой происходят огромные перемены, люди должны принять это. Поскольку эта страна состоит примерно на 70% из молодёжи, я считаю, что она будет идти довольно быстро в этой культурной трансформации. Спорт, возможно, станет главным фактором в достижении цели. Они уже год организуют Гран-при Формулы-1, сейчас ралли «Дакар», зимние Азиатские игры, за которые проголосовали. Именно все эти спортивные события заставят Саудовскую Аравию ещё быстрее попытаться возродиться», — приводит слова Ренара RMC Sport.

Напомним, Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» в декабре 2022 года.

Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»: