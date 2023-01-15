Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков: предложений возглавить какой-либо клуб пока не поступало

Александр Кержаков: предложений возглавить какой-либо клуб пока не поступало
Комментарии

Российский футбольный тренер Александр Кержаков сообщил, что пока не получал предложений от клубов.

«Были ли у меня недавно предложения возглавить какой-либо клуб? Нет, предложений пока не поступало», — приводит слова Александра Кержакова «РБ Спорт».

Кержаков работал главным тренером в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги, возглавляя футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». При Кержакове нижегородская команда заняла 11-е место в чемпионате России и смогла остаться в элитном дивизионе.

Ранее слухи связывали Александра Кержакова с такими клубами Российской Премьер-лиги, как «Сочи» и «Рубин».

До работы в Российской Премьер-лиге Кержаков возглавлял юношескую сборную России (до 17 лет) и «Томь».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023