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Дмитрий Радченко: сейчас Сычевой сидел бы на скамейке запасных «Зенита»

Дмитрий Радченко: сейчас Сычевой сидел бы на скамейке запасных «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил шансы Владимира Сычевого заиграть в санкт-петербургском клубе.

«С нападающими у «Зенита» все в порядке. В первой части чемпионата игроки группы атаки много забивали, очень хорошие футболисты играют в нападении. На данный момент Сычевому очень сложно было бы конкурировать. Он бы оставался на скамейке запасных. Новость про 200 миллионов рублей за Сычевого для «Зенита» — это бред сумасшедшего. За такую сумму его никто не купит», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что в контракте игрока с самарским клубом прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов.

В первой части сезона Российской Премьер-Лиги Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, в которых забил 14 голов и стал автором одной результативной передачи. Новичок «Крыльев» делит со спартаковцем Квинси Промесом первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ.

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