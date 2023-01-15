Дмитрий Радченко: сейчас Сычевой сидел бы на скамейке запасных «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил шансы Владимира Сычевого заиграть в санкт-петербургском клубе.
«С нападающими у «Зенита» все в порядке. В первой части чемпионата игроки группы атаки много забивали, очень хорошие футболисты играют в нападении. На данный момент Сычевому очень сложно было бы конкурировать. Он бы оставался на скамейке запасных. Новость про 200 миллионов рублей за Сычевого для «Зенита» — это бред сумасшедшего. За такую сумму его никто не купит», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».
Ранее появилась информация, что в контракте игрока с самарским клубом прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов.
В первой части сезона Российской Премьер-Лиги Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, в которых забил 14 голов и стал автором одной результативной передачи. Новичок «Крыльев» делит со спартаковцем Квинси Промесом первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ.
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