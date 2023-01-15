Орлов: Гогниева в «Химках» держат потому, что он делает то, что ему говорят сверху
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Российский комментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение о футбольном клубе «Химки».
«Химки» — команда-авантюра. Я понимаю, в чем главная причина. У них просто нет денег. Нет денег для того, чтобы содержать команду. Сейчас они отстранили 9 человек, потому что у них денег платить по контрактам этих игроков.
Команда явно первая стоит на вылет. У «Торпедо» есть Талалаев и есть игроки. А у «Химок» что? Тренер, которого без году неделя назвали тренером. Его «Алания» ничего не выиграла. Гогниева держат только потому, что он делает то, что ему говорит начальник сверху», — приводит слова Орлова Sport24.
После 17 туров «Химки» занимают предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.
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