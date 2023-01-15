Кинкладзе: за Хвичу радуется и болеет вся Грузия

Бывший футболист «Манчестер Сити», «Рубина» и сборной Грузии Георгий Кинкладзе высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.



«Он способен стать лучшим бомбардиром Серии А. Вся команда очень сильно играет, может стать чемпионом. От Кварацхелии, наверное, никто такого результата не ожидал. Его игра оставляет очень хорошее впечатление.



Все в Грузии болеют и переживают за него. У кого есть возможность – сразу летают на игру, смотрят на него и возвращаются обратно. В данный момент, вся страна радуется и болеет за Хвичу.



Думаю, он сможет привлечь внимание топ-клубов по окончании сезона. Но, наверное, рано. Должен отыграть ещё два сезона в «Наполи», — приводит слова Кинкладзе Metaraings.