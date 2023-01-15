Григорян: на назначение Петракова в сборную Армении я смотрю крайне негативно

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал назначение украинца Александра Петракова на пост главного тренера сборной Армении.
«Принципиально выскажусь, что на назначение Петракова я смотрю крайне негативно. Я сам россиянин, родился в Армении, но вырос в России, но когда речь идет о сборной Армении, я всегда высказывался, что главный тренер должен быть армянин. Это не значит, что я отношусь к этому с националистической точки зрения, но я на практике столкнулся с этим и пришел к такому выводу.
В армянском чемпионате многие посты в хороших клубах занимают иностранцы, и все с воспитанием своего поколения обстоит сложно. Можно отметить Джевана Челоянца, Артура Согомоняна, это люди, которые строят в Армении академии, вкладывают деньги в детско‑юношеский футбол, относятся ко всему этому крайне серьезно. Только армянин может понять менталитет игроков и то, как нужно мотивировать команду, поэтому я категорически против назначения Петракова.
Знаю, что армянская федерация рассматривала армянских тренеров и был уверен, что остановятся на ком‑то из них. Лучшей кандидатурой, по моему мнению, является Егише Меликян, который привел «Пюник» к чемпионству и в еврокубках показал очень хороший результат и качественную игру, благодаря которой в Европе стали всерьез воспринимать армянский футбол», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
Ранее Петраков занимал пост главного тренера национальной команды Украины.
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