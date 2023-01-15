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Скоулз оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство в АПЛ

Скоулз оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство в АПЛ
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В рамках 20-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» в родных стенах одержал волевую победу над «Манчестер Сити» (2:1). После этого противостояния бывший хавбек манкунианцев Пол Скоулз оценил шансы команды на золотые медали в турнире.

«МЮ» сейчас способен победить любого оппонента. Является ли «МЮ» претендентом на чемпионство? В данный момент, думаю, да. Главное, чтобы все игроки были здоровы.

«Арсенал»? «Канониры» набрали отличный ход, однако всё могут испортить травмы. К тому же Артете не хватает опыта в борьбе за титулы», — цитирует Скоулза Manchester Evening News.

«Красные дьяволы» с 38 очками занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. Команда Эрика тен Хага отстаёт от лидирующего «Арсенала» на шесть баллов.

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