Скоулз оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство в АПЛ

В рамках 20-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» в родных стенах одержал волевую победу над «Манчестер Сити» (2:1). После этого противостояния бывший хавбек манкунианцев Пол Скоулз оценил шансы команды на золотые медали в турнире.
«МЮ» сейчас способен победить любого оппонента. Является ли «МЮ» претендентом на чемпионство? В данный момент, думаю, да. Главное, чтобы все игроки были здоровы.
«Арсенал»? «Канониры» набрали отличный ход, однако всё могут испортить травмы. К тому же Артете не хватает опыта в борьбе за титулы», — цитирует Скоулза Manchester Evening News.
«Красные дьяволы» с 38 очками занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. Команда Эрика тен Хага отстаёт от лидирующего «Арсенала» на шесть баллов.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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