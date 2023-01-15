Рашфорд — нынешний рекордсмен чемпионата Англии по количеству победных голов

Во встрече двадцатого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» (2:1), а победный гол на счету английского нападающего манкунианцев Маркуса Рашфорда. Выяснилось, из 67 голов 25-летнего футболиста в английском чемпионате двадцать семь оказались победными. Это составляет 40,3 % от общего количества точных ударов. Таким образом, по этому показателю Рашфорд является лидером среди всех игроков, выступавших в АПЛ и забивших более 50 голов в высшей лиге чемпионата Англии.



«Красные дьяволы» с 38 баллами находятся на третьем месте в турнирной таблице турнира. Подопечные Эрика тен Хага отстают от лидирующего «Арсенала» на шесть очков. В своём следующем матче в АПЛ «Манчестер Юнайтед» сразится с «Кристал Пэлас».

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