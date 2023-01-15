«Зенит» назвал футболистов, полетевших на сборы в Катаре

«Зенит» огласил список из 27 футболистов, которые в составе команды отправились на тренировочные сборы в Катаре. Ознакомиться с ним можно в телеграм-канале клуба из Санкт-Петербурга.

Отметим появление в заявке несколько представителей молодых футболистов из структуры «Зенита». Речь идёт о вратаре Давиде Бязрове, защитнике Илье Кирше, а также полузащитниках Владиславе Саусе, Евгении Киме и Даниле Козлове. На сборы отправился и вратарь Александр Васютин, вернувшийся из «Юргордена», за который выступал на правах аренды. Новичок «Зенита» Роберт Ренан, пришедший из «Коринтианса», находится в расположении молодёжной сборной Бразилии.

«Зенит» после 17 матчей Российской Премьер-Лиги набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице первое место. В первом раунде плей-офф Фонбет Кубка России команда сыграет с ульяновской «Волгой».