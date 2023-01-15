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«Интересно воспользоваться этой возможностью». Хавбек «Динамо» — об интересе «ДАК 1904»

«Интересно воспользоваться этой возможностью». Хавбек «Динамо» — об интересе «ДАК 1904»
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Полузащитник московского «Динамо» Георгий Сулаквелидзе высказался об интересе к себе со стороны словацкого клуба «ДАК 1904». Ранее «Чемпионат» сообщил, что клуб заинтересован в трансфере 21-летнего футболиста.

«Попробовать себя в чемпионате Словакии? Конечно, интересно, как и любому другому футболисту воспользоваться этой возможностью.

Недостаток игрового времени в «Динамо»? Это, конечно, плохо. Если останусь, то буду бороться за игровое время. Если получится, то в это трансферное окно уйду в аренду для практики», — приводит слова Сулаквелидзе Sport24.

В нынешнем сезоне Сулаквелидзе дебютировал в составе первой команды бело-голубых, выйдя на поле в матче с «Ростовом» (0:2) в Фонбет Кубке России.

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