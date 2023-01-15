«Интер» выиграл 12 домашних матчей в чемпионате, начиная с апреля 2022 года

Сегодня, 15 января, завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» играл с «Вероной». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. «Интер» одержал победу со счётом 1:0. «Нерадзурри» выиграли 12 домашних матчей Серии А, начиная с апреля 2022 года.

Серди команд топ-5 лиг Европы аналогичный показатель только у «Ланса». Клуб выиграл 12 матчей чемпионата Франции, начиная с апреля 2022 года.

Победу «Интеру» принёс гол Мартинеса на 3-й минуте. «Верона» пыталась навязать борьбу миланцам и даже поровну владела мячом в первом тайме, однако не сумела переломить ход встречи. Во второй половине «нерадзурри» взяли мяч под своей контроль и проводили позиционные атаки, в то время как гости отвечали только редкими контратаками. «Интер» спокойно удержал преимущество, заработанное в самом начале матча, и одержал победу.