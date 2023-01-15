Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» выиграл 12 домашних матчей в чемпионате, начиная с апреля 2022 года

«Интер» выиграл 12 домашних матчей в чемпионате, начиная с апреля 2022 года
Комментарии

Сегодня, 15 января, завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» играл с «Вероной». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. «Интер» одержал победу со счётом 1:0. «Нерадзурри» выиграли 12 домашних матчей Серии А, начиная с апреля 2022 года.

Серди команд топ-5 лиг Европы аналогичный показатель только у «Ланса». Клуб выиграл 12 матчей чемпионата Франции, начиная с апреля 2022 года.

Победу «Интеру» принёс гол Мартинеса на 3-й минуте. «Верона» пыталась навязать борьбу миланцам и даже поровну владела мячом в первом тайме, однако не сумела переломить ход встречи. Во второй половине «нерадзурри» взяли мяч под своей контроль и проводили позиционные атаки, в то время как гости отвечали только редкими контратаками. «Интер» спокойно удержал преимущество, заработанное в самом начале матча, и одержал победу.

Новость по теме
Гол Мартинеса принёс «Интеру» победу над «Вероной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023