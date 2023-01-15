Дьяков: в РПЛ играет один «Зенит». Маловероятно, что кто-то составит ему конкуренцию

Бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о нынешнем уровне конкуренции в Российской Премьер-Лиге.



«Наш чемпионат сейчас оставляет желать лучшего, уровень лиги сильно упал, многие европейские чемпионаты сейчас сильнее Российской Премьер‑Лиги. У нас же играет один «Зенит», и очень маловероятно, что кто‑то сможет составить ему конкуренцию в борьбе за чемпионство», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».



Напомним, «Ростов» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42). В тройку лидеров также входит московский «Спартак» (36).