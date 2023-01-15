Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дьяков: в РПЛ играет один «Зенит». Маловероятно, что кто-то составит ему конкуренцию

Дьяков: в РПЛ играет один «Зенит». Маловероятно, что кто-то составит ему конкуренцию
Комментарии

Бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о нынешнем уровне конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«Наш чемпионат сейчас оставляет желать лучшего, уровень лиги сильно упал, многие европейские чемпионаты сейчас сильнее Российской Премьер‑Лиги. У нас же играет один «Зенит», и очень маловероятно, что кто‑то сможет составить ему конкуренцию в борьбе за чемпионство», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Напомним, «Ростов» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42). В тройку лидеров также входит московский «Спартак» (36).

«Зенит» отлично сработал. Трансферы РПЛ за неделю, которые вы могли упустить «Зенит» отлично сработал. Трансферы РПЛ за неделю, которые вы могли упустить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023