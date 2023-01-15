Романо: Поттер рассказал Мудрику о проекте «Челси». Это стало первым шагом для трансфера
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер созванивался с нападающим «Шахтёра» Михаилом Мудриком, чтобы рассказать украинцу проект английской команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, этот шаг стал первым для перехвата 22-летнего футболиста у «Арсенала». Мудрик рассматривал переход в стан «канониров» приоритетом, однако «Челси» удалось договориться не только с игроком, но и с «Шахтёром», предложив команде € 70+30 млн. Такую сумму «Арсенал» не был готов платить.
Михаил Мудрик находится в структуре «Шахтёра» с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий в 24 матчах во всех турнирах забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.
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