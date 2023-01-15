Лаутаро Мартинес: «Интер» может выиграть скудетто, но мы не должны больше ошибаться

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал результат матча 18-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (1:0).



«Мы знали, что это будет тяжёлый матч, поскольку соперник опекал нас персонально по всему полю. Мы забили быстрый гол, а потом сделали то, к чему готовились. Было важно набрать эти три очка.



Выиграть скудетто возможно, так как впереди ещё долгий путь, но мы не должны больше совершать ошибок. Нужно бороться за каждое очко, иначе лидеров будет не догнать», — приводит слова Мартинеса Sky Sport Italia.



Миланский «Интер» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (47).

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