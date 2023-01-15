Индзаги — об игре с Вероной: «Интер» сохранил тонус, хотя во вторник мы играли 120 минут

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу (1:0) в матче 18-го тура итальянской Серии А с «Вероной».

«Во вторник мы играли 120 минут, но команда сохранила тонус. Мы забили быстрый гол и, несмотря на небольшое напряжение в концовке, выглядели солидно и не теряли концентрацию, не позволив «Вероне» доставить нам особых проблем, хотя соперник на это способен.

Я был обеспокоен нашим уровнем физической подготовки с Чалханоглу и Бареллой, которые так старались, чтобы быть доступными сегодня. Они были под вопросом до вчерашнего дня, а Мхитарян, Гальярдини и Аслани действительно помогли в этих играх своей игрой в полузащите.

Мы должны идти от матча к матчу и надеяться, что все игроки вернутся в строй и у нас будет больше выбора", — сказал Индзаги Sky Sport Italia.