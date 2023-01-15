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Лучано Спаллетти ведёт переговоры о продлении контракта с «Наполи»

Лучано Спаллетти ведёт переговоры о продлении контракта с «Наполи»
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Итальянский специалист Лучано Спаллетти и «Наполи» ведут переговоры о продлении действующего соглашения до лета 2025 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Спаллетти возглавил «Наполи» летом 2021 года, заключив контракт на два сезона. В нынешнем сезоне команда под его руководством занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков в 18 матчах турнира. В 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская команда сыграет с «Айнтрахтом». Первый матч с немецким коллективом пройдёт 21 февраля.

Действующий контракт Спаллетти с «Наполи» истекает в конце сезона. Ранее он тренировал «Интер», «Рому», «Зенит» и «Удинезе».

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