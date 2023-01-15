Гаджиев: будет здорово, если в 2023 году сборная России подберёт серьёзных соперников

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о планах сборной России провести пять товарищеских матчей в 2023 году.
«Учитывая, что нет международных игр, думаю, тренер национальной сборной хотел провести побольше игр — хотя бы семь. Раньше сложности были с нехваткой времени — было мало пауз: то чемпионат, то еврокубки. Сейчас другие проблемы. В данной ситуации приходится говорить: «Хотя бы пять матчей есть».
Многое ещё зависит от того, с кем играть. Будет здорово, если в 2023 году сборная России подберёт серьёзных соперников», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году сборная России провела три матча: со сборной Кыргызстана (2:1), командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).
- 15 января 2023
-
11:15
-
11:08
-
11:01
-
10:57
-
10:45
-
10:34
-
10:33
-
10:15
-
10:12
-
10:10
-
10:06
-
10:01
-
10:00
-
09:47
-
09:37
-
09:28
-
09:27
-
09:22
-
09:14
-
09:08
-
08:00
-
07:48
-
07:34
-
07:26
-
07:19
-
05:51
-
05:37
-
04:50
-
04:44
-
04:35
-
03:55
-
03:06
-
02:54
-
02:52
-
02:50