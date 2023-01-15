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Гаджиев: будет здорово, если в 2023 году сборная России подберёт серьёзных соперников

Гаджиев: будет здорово, если в 2023 году сборная России подберёт серьёзных соперников
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о планах сборной России провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

«Учитывая, что нет международных игр, думаю, тренер национальной сборной хотел провести побольше игр — хотя бы семь. Раньше сложности были с нехваткой времени — было мало пауз: то чемпионат, то еврокубки. Сейчас другие проблемы. В данной ситуации приходится говорить: «Хотя бы пять матчей есть».

Многое ещё зависит от того, с кем играть. Будет здорово, если в 2023 году сборная России подберёт серьёзных соперников», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году сборная России провела три матча: со сборной Кыргызстана (2:1), командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

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Сборная России планирует провести пять товарищеских матчей в 2023 году
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