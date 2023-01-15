Рашфорд не считает, что был вовлечён в эпизод в моменте с голом Бруну в ворота «Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал спорный эпизод в матче с «Манчестер Сити».
«Мне показалось, что я стартовал рановато, поэтому дальше я не побежал. Если бы я бежал за мячом, я бы просто завладел им, пробил или отдал пас. Я подумал, что был в офсайде, поэтому не коснулся мяча.
Это все, что я могу сделать в такой ситуации, а дальше все зависит от судьи и лайнсмена. По моему мнению, я не был вовлечен в эпизод. Мне казалось, что мяч должен был быть засчитан», — приводит слова игрока The Independent.
Напомним, после передачи Каземиро, которую замкнул Бруну Фернандеш, нападающий Маркус Рашфорд находился в пассивном положении «вне игры», хотя и не касался мяча. Судьи долго проверяли момент с помощью системы VAR и в конечном итоге приняли решение засчитать гол.
- 15 января 2023
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