«Челси» призывает болельщиков подписаться на Мудрика, хотя игрок официально не представлен

Лондонский «Челси» призывает своих болельщиков продемонстрировать поддержку нападающему донецкого «Шахтёра» Михаилу Мудрику.

В официальных аккаунтах клуба в соцсетях и в своём приложении «Челси» призывает болельщиков подписаться на Мудрика и отправить для него послание. В данный момент пост с призывом об отправке сообщений для Мудрика набрал более одного миллиона лайков. Футболист ещё официально не представлен в качестве игрока «аристократов», хотя большинство СМИ и инсайдеров сообщают, что это вскоре произойдёт.

Ранее «Арсенал» был основным претендентом на украинского футболиста. Несколько недель «канониры» пытались договориться с «горняками» о том, чтобы оформить сделку по более низкой цене, однако каждый раз получали отказ.