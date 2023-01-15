Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» призывает болельщиков подписаться на Мудрика, хотя игрок официально не представлен

«Челси» призывает болельщиков подписаться на Мудрика, хотя игрок официально не представлен
Комментарии

Лондонский «Челси» призывает своих болельщиков продемонстрировать поддержку нападающему донецкого «Шахтёра» Михаилу Мудрику.

В официальных аккаунтах клуба в соцсетях и в своём приложении «Челси» призывает болельщиков подписаться на Мудрика и отправить для него послание. В данный момент пост с призывом об отправке сообщений для Мудрика набрал более одного миллиона лайков. Футболист ещё официально не представлен в качестве игрока «аристократов», хотя большинство СМИ и инсайдеров сообщают, что это вскоре произойдёт.

Ранее «Арсенал» был основным претендентом на украинского футболиста. Несколько недель «канониры» пытались договориться с «горняками» о том, чтобы оформить сделку по более низкой цене, однако каждый раз получали отказ.

Новость по теме
Романо: Поттер рассказал Мудрику о проекте «Челси». Это стало первым шагом для трансфера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023