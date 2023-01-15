Скоулз назвал важнейшего игрока «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз перед матчем с «Сити» (2:1) назвал Каземиро важнейшим игроком команды.

«Нет ни тени сомнений на этот счет. Я не мог понять, почему его так долго не ставят в состав. Возможно, он адаптировался к условиям, к новым партнерам. С тех пор как его ввели в команду, стала очевидна колоссальная разница.



Есть ощущение, что в первой половине сезона «Юнайтед» просто терял время, добавляя игроков в атаку. Тех футболистов, которые играли в нападении, просто не получалось снабжать мячом. Теперь стало понятно, насколько талантливые игроки играют впереди, насколько быстрые и мощные.



И я говорил, что это помогло раскрыться Бруну Фернандешу и Кристиану Эриксену. Теперь, когда полузащита обеспечивает связь между обороной и атакой, чего заметно не хватало в первой половине сезона, это совершенно другая команда», — приводит слова Скоулза Manchester Evening News со ссылкой на BT Sport.