9+1, 11-1. «Сантос» сыграл в форме, отсылающей к 10 номеру легендарного Пеле

Футболисты бразильского «Сантоса» вышли на матч Лиги Паулисты с «Мирассолом» в футболках, приуроченных к памяти легендарного нападающего команды Пеле, скончавшегося на 83-м году жизни 29 декабря 2022 года. Номера на формах игроков были построены так, что в итоге приводили к 10.
Король футбола продолжал бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения. Спустя месяц Пеле не стало.
Тысячи болельщиков пришли попрощаться с Пеле. Видеоролик:
- 15 января 2023
-
11:15
-
11:08
-
11:01
-
10:57
-
10:45
-
10:34
-
10:33
-
10:15
-
10:12
-
10:10
-
10:06
-
10:01
-
10:00
-
09:47
-
09:37
-
09:28
-
09:27
-
09:22
-
09:14
-
09:08
-
08:00
-
07:48
-
07:34
-
07:26
-
07:19
-
05:51
-
05:37
-
04:50
-
04:44
-
04:35
-
03:55
-
03:06
-
02:54
-
02:52
-
02:50