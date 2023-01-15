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9+1, 11-1. «Сантос» сыграл в форме, отсылающей к 10 номеру легендарного Пеле

9+1, 11-1. «Сантос» сыграл в форме, отсылающей к 10 номеру легендарного Пеле
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Футболисты бразильского «Сантоса» вышли на матч Лиги Паулисты с «Мирассолом» в футболках, приуроченных к памяти легендарного нападающего команды Пеле, скончавшегося на 83-м году жизни 29 декабря 2022 года. Номера на формах игроков были построены так, что в итоге приводили к 10.

Король футбола продолжал бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения. Спустя месяц Пеле не стало.

Тысячи болельщиков пришли попрощаться с Пеле. Видеоролик:

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