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Марко Верратти: Лига 1 ничем не хуже Серии А или других национальных чемпионатов

Марко Верратти: Лига 1 ничем не хуже Серии А или других национальных чемпионатов
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти высказался о французской Лиге 1.

«Во Франции я открыл для себя новый чемпионат, который вывел меня из зоны комфорта. Лига в каждой стране имеет свою специфику. Лига 1 заставляет игроков выкладываться физически на 100%. Я не очень высокий, но сильный. Сталкиваясь с местными соперниками, необходимо держаться и сохранять силу. Эта лига помогла мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Я отлично чувствую себя здесь. Во Франции множество хороших футболистов. Лига 1 ничем не хуже Серии А или других национальных чемпионатов», — приводит слова Верратти L'Equipe.

Напомним, Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Ранее итальянский футболист защищал цвета «Пескары».

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