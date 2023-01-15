Поттер — о результатах «Челси»: все с клубе страдают, но игроки хотят становиться лучше

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о реакции команды на результаты в недавних матчах.

«Думаю, что все в клубе страдают. Люди ищут ответы. Это не значит, что они хотят кого-то обвинить, но им хочется найти простой ответ. Игроки хотят становиться лучше, добиваться лучших результатов. Мы осознаём вызовы, которые предстоит принять. Мы не используем их, как оправдания, но они такие, какие есть.

В четверг [в матче с «Сити»] футболисты продолжали играть вдесятером, хоть это и нелегко. У команды был хороший настрой, поэтому я не вижу проблем с менталитетом; нужно просто прибавлять Я вижу, что они профессионалы, они ответственны и честны. У нас неудачный момент, думаю, что все переживают. Они поддерживают меня, я поддерживаю их, и нам просто нужно продолжать работать", — приводит слова тренера пресс-служба клуба.