Поттер — о результатах «Челси»: все с клубе страдают, но игроки хотят становиться лучше

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о реакции команды на результаты в недавних матчах.
«Думаю, что все в клубе страдают. Люди ищут ответы. Это не значит, что они хотят кого-то обвинить, но им хочется найти простой ответ. Игроки хотят становиться лучше, добиваться лучших результатов. Мы осознаём вызовы, которые предстоит принять. Мы не используем их, как оправдания, но они такие, какие есть.
В четверг [в матче с «Сити»] футболисты продолжали играть вдесятером, хоть это и нелегко. У команды был хороший настрой, поэтому я не вижу проблем с менталитетом; нужно просто прибавлять Я вижу, что они профессионалы, они ответственны и честны. У нас неудачный момент, думаю, что все переживают. Они поддерживают меня, я поддерживаю их, и нам просто нужно продолжать работать", — приводит слова тренера пресс-служба клуба.
- 15 января 2023
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