Мостовой — о Мудрике в «Челси» за € 100 млн: многие «хорошо покушают» от этой сделки

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о шансах на переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» на фоне новостей о возможном трансфере нападающего донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика в лондонский клуб за € 100 млн.

«Если мы берём исключительно футбольную составляющую, то в теории переход Захаряна в «Челси» ещё возможен. Я следил за Мудриком; он скоростной и техничный парень. Захарян — игрок немного другого типа, и позиции разные. К тому же в «Челси» сейчас беда — им надо усиливаться. Но цена в € 100 млн… Многие «хорошо покушают» от этой сделки (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Арсенал» был основным претендентом на украинского футболиста. «Канониры» несколько недель пытались договориться с «горняками» о том, чтобы оформить сделку по более низкой цене, однако каждый раз получали отказ.