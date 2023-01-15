«Арсенал» после срыва трансфера Мудрика переключится на Рафинью из «Барселоны»

Лондонский «Арсенал» рассмотрит подписание нападающего «Барселоны» Рафиньи после срыва перехода Михаила Мудрика из «Шахтёра». Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».
22-летний украинский футболист в скором времени будет официально представлен в качестве игрока «Челси». Синие заплатят за нападающего € 70+30 млн. В переходе в «Арсенал» Мудрик был заинтересован лично, однако «канониры» отказались платить требуемую «Шахтёром» сумму. «Челси» удовлетворил требования и уже начал анонсировать переход Мудрика в своих соцсетях.
26-летний Рафинья перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года. В 22 матчах нынешнего сезона на его счету три гола и пять результативных передач.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:
- 15 января 2023
-
12:45
-
12:39
-
12:32
-
12:26
-
12:19
-
12:06
-
12:00
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:18
-
11:15
-
11:08
-
11:01
-
10:57
-
10:45
-
10:34
-
10:33
-
10:15
-
10:12
-
10:10
-
10:06
-
10:01
-
10:00
-
09:47
-
09:37
-
09:28
-
09:27
-
09:22
-
09:14
-
09:08
-
08:00
-
07:48
-
07:34