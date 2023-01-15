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«Арсенал» после срыва трансфера Мудрика переключится на Рафинью из «Барселоны»

«Арсенал» после срыва трансфера Мудрика переключится на Рафинью из «Барселоны»
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Лондонский «Арсенал» рассмотрит подписание нападающего «Барселоны» Рафиньи после срыва перехода Михаила Мудрика из «Шахтёра». Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».

22-летний украинский футболист в скором времени будет официально представлен в качестве игрока «Челси». Синие заплатят за нападающего € 70+30 млн. В переходе в «Арсенал» Мудрик был заинтересован лично, однако «канониры» отказались платить требуемую «Шахтёром» сумму. «Челси» удовлетворил требования и уже начал анонсировать переход Мудрика в своих соцсетях.

26-летний Рафинья перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года. В 22 матчах нынешнего сезона на его счету три гола и пять результативных передач.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:

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