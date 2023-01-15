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Игрока «Сампдории» Ринкона обокрали на € 100 тысяч

Игрока «Сампдории» Ринкона обокрали на € 100 тысяч
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Полузащитника «Сампдории» Томаса Ринкона обокрали на € 100 тыс. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

После удаления в матче с «Наполи» Ринкон столкнулся с неприятностями и вне поля. Неизвестные обокрали дом футболиста. Сумма ущерба оценивается в € 100 тыс. Помимо наличных денег, которые игрок хранил дома, были украдены некоторые ценные часы и различные драгоценности. Полиция начала расследование с целью установить личность преступников.

В нынешнем сезоне Томас Ринкон принял участие в 19 играх в составе «Сампдории» во всех турнирах. Он отметился двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в € 800 тыс. «Сампдория» находится на 19-м месте после 17 матчей чемпионата Италии.

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