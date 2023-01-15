Гарначо — самый молодой игрок, отдавший голевую передачу в манчестерском дерби в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо отдал голевую передачу на Маркуса Рашфорда в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1). Аргентинец стал самым молодым футболистом, отдавшим результативную передачу в манчестерском дерби в рамках АПЛ. Об этом сообщает Squawka. На момент результативного действия Гарначо было 18 лет и 197 дней.

Алехандро Гарначо играет за «Манчестер Юнайтед» с октября 2020 года. Он является воспитанником мадридского «Атлетико» и родился в Испании, но предпочёл выступать за сборную Аргентины.



В нынешнем сезоне Гарначо забил три гола и отдал шесть результативных передач в 18 матчах во всех турнирах. «Манчестер Юнайтед» хочет продлить его контракт до 2027 года. Текущее соглашение истекает летом 2024 года.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик: