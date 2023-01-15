Гарначо — самый молодой игрок, отдавший голевую передачу в манчестерском дерби в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо отдал голевую передачу на Маркуса Рашфорда в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1). Аргентинец стал самым молодым футболистом, отдавшим результативную передачу в манчестерском дерби в рамках АПЛ. Об этом сообщает Squawka. На момент результативного действия Гарначо было 18 лет и 197 дней.
Алехандро Гарначо играет за «Манчестер Юнайтед» с октября 2020 года. Он является воспитанником мадридского «Атлетико» и родился в Испании, но предпочёл выступать за сборную Аргентины.
В нынешнем сезоне Гарначо забил три гола и отдал шесть результативных передач в 18 матчах во всех турнирах. «Манчестер Юнайтед» хочет продлить его контракт до 2027 года. Текущее соглашение истекает летом 2024 года.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
- 15 января 2023
-
12:45
-
12:39
-
12:32
-
12:26
-
12:19
-
12:06
-
12:00
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:18
-
11:15
-
11:08
-
11:01
-
10:57
-
10:45
-
10:34
-
10:33
-
10:15
-
10:12
-
10:10
-
10:06
-
10:01
-
10:00
-
09:47
-
09:37
-
09:28
-
09:27
-
09:22
-
09:14
-
09:08
-
08:00
-
07:48
-
07:34