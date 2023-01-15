Эден Азар посетил офис тренера «Аль-Насра» Руди Гарсии

Футболист мадридского «Реала» Эден Азар встретился с главным тренером «Аль-Насра» Руди Гарсией. Об этом сообщает El Chiringuito.

Игрок посетил офис тренера в Саудовской Аравии. Они хорошо знакомы: именно при Гарсии Азар дебютировал в основном составе «Лилля» и отыграл во французском клубе четыре сезона. Ранее сообщалось, что «Реал» хочет расстаться с игроком.

Эден Азар стал футболистом мадридской команды летом 2019 года, перейдя из «Челси» за € 115 млн. В 73 матчах за «Реал» бельгиец забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Отметим, что большую часть карьеры в клубе футболист пропустил из-за травм. За три года их было уже больше десяти.