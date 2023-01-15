Эден Азар посетил офис тренера «Аль-Насра» Руди Гарсии
Поделиться
Футболист мадридского «Реала» Эден Азар встретился с главным тренером «Аль-Насра» Руди Гарсией. Об этом сообщает El Chiringuito.
Игрок посетил офис тренера в Саудовской Аравии. Они хорошо знакомы: именно при Гарсии Азар дебютировал в основном составе «Лилля» и отыграл во французском клубе четыре сезона. Ранее сообщалось, что «Реал» хочет расстаться с игроком.
Эден Азар стал футболистом мадридской команды летом 2019 года, перейдя из «Челси» за € 115 млн. В 73 матчах за «Реал» бельгиец забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Отметим, что большую часть карьеры в клубе футболист пропустил из-за травм. За три года их было уже больше десяти.
Комментарии
- 15 января 2023
-
12:45
-
12:39
-
12:32
-
12:26
-
12:19
-
12:06
-
12:00
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:18
-
11:15
-
11:08
-
11:01
-
10:57
-
10:45
-
10:34
-
10:33
-
10:15
-
10:12
-
10:10
-
10:06
-
10:01
-
10:00
-
09:47
-
09:37
-
09:28
-
09:27
-
09:22
-
09:14
-
09:08
-
08:00
-
07:48
-
07:34
Партнерский контент