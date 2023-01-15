Фернандеш: раньше в «МЮ» каждый заботился о себе, а сейчас мы работаем друг для друга
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об изменениях в команде за последние месяцы.
«Теперь мы выглядим, как команда. Несколько месяцев назад можно было видеть команду, в которой каждый заботился о себе. Теперь же это команда, в которой каждый упорно работает друг для друга.
Нужно готовиться к следующему матчу, потому что можно приблизиться [к конкурентам в таблице]. Всё это уйдет, если мы не продолжим побеждать. Сейчас нужно отпраздновать, потому что это важная победа в дерби. Но затем мы сразу переключимся на подготовку к игре с «Кристал Пэлас», — сказал Фернандеш BT Sport.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1. Фернандеш отметился голом. «Сити» опережает «МЮ» на одно очко.
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