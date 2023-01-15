Гвардиола: мы должны чаще находить Холанда передачами в финальной трети

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем команды Эрлинге Холанде, чья безголевая серия достигла трёх матчей.
«Возможно, мы чуть чаще должны находить его передачами в финальной трети. Мы старались забрасывать мяч на него, но знали, что Шоу и Варан последуют за ним.
Создавать моменты нелегко. За несколько последних домаших матчей АПЛ «Юнайтед» пропустил один гол. Мы забили один мяч – удалось сделать хороший последний пас, последний кросс. Я отдаю должное «Юнайтед» за то качество, которым они обладают, и за тех игроков, которые у них есть.
Мы хорошо играли – так же, как и все шесть лет, что мы провели вместе. Мы монополизировали владение мячом, а «МЮ» защищался и ждал шансов, которыми и воспользовался в нужный момент. Нелегко защищаться в 30 или 40 метрах от ворот, учитывая, какие два парня играют у них впереди», – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
- 15 января 2023
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