Червиченко: «Торпедо» уже никто не поможет. Не уверен, что Дзюба там будет перенапрягаться

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном заключении контракта между нападающим Артёмом Дзюбой и «Торпедо».
«Нужно ли Дзюбе бороться за выживание с «Торпедо»? Тут же вопрос не в том, что ему нужно, а в том, кто из команд Премьер-Лиги захочет его взять. Я так понимаю, что больше желающих нет. Дзюба — москвич: ему ближе к дому интереснее не только закончить карьеру, но и зарплату какую-то получать. Не уверен, что он будет перенапрягаться в «Торпедо». Им уже никто не поможет.
Может быть, «Торпедо» решило под конец подсобрать определённых игроков и попробовать остаться. Глушаков сказал, что у него есть предложение от клуба из РПЛ: думаю, с ним тоже «Торпедо» разговаривает.
Если Дзюба и Глушаков окажутся в «Торпедо», то это будет интересно. Но повторюсь: не понимаю, какие шансы могут быть у клуба в этом году. Набрать за 13 игр минимум 24 очка, как мне кажется, абсолютно нереально», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 15 января 2023
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