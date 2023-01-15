Маттеус: несмотря на конкуренцию с Мусиалой, Мюллера рано списывать со счетов
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Бывший немецкий футболист Лотар Маттеус высказался об игроке «Баварии» Томасе Мюллере.
«Мюллер не должен играть в центре нападения. Нужно использовать его там, где он покажет свои сильные стороны: под нападающим, как это было во времена Левандовского.
Я не хотел бы видеть его в роли Лукаса Подольски — просто быть рядом и зайти на 90-й минуте для статистики. У него мощная конкуренция с Джамалом Мусиалой — единственным немецким игроком мирового класса в данный момент. И всё же не стоит списывать Томаса Мюллера со счетов. До этого ещё далеко», — приводит слова Маттеуса Kicker.
В нынешнем сезоне Томас Мюллер принял участие в 15 играх в составе «Баварии» во всех турнирах, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами.
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