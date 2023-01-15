Маттеус: несмотря на конкуренцию с Мусиалой, Мюллера рано списывать со счетов

Бывший немецкий футболист Лотар Маттеус высказался об игроке «Баварии» Томасе Мюллере.

«Мюллер не должен играть в центре нападения. Нужно использовать его там, где он покажет свои сильные стороны: под нападающим, как это было во времена Левандовского.

Я не хотел бы видеть его в роли Лукаса Подольски — просто быть рядом и зайти на 90-й минуте для статистики. У него мощная конкуренция с Джамалом Мусиалой — единственным немецким игроком мирового класса в данный момент. И всё же не стоит списывать Томаса Мюллера со счетов. До этого ещё далеко», — приводит слова Маттеуса Kicker.

В нынешнем сезоне Томас Мюллер принял участие в 15 играх в составе «Баварии» во всех турнирах, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами.