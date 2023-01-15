Relevo: «Реал» отказался от покупки Левандовского в 2021-м, игрок хотел перейти в Мадрид
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в бытность игроком мюнхенской «Баварии» мог перейти в команду не из столицы Каталонии, а в мадридский «Реал». Об этом сообщает Relevo.
По сведениям источника, сам польский форвард был заинтересован в уходе из немецкого клуба летом 2021 года и через агента предложил свои услуги «Реалу». Однако президент «сливочных» Флорентино Перес отказался от такого трансфера из-за возраста Левандовского и формы Карима Бензема.
Летом 2022 года Левандовского подписала «Барселона». В 21 матче за команду он забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:
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