Бускетс: победа в Суперкубке могла бы стать толчком для дальнейших успехов
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Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании с мадридским «Реалом».
«Думаю, эта игра будет отличаться от полуфинальной. Зная «Реал», мы должны быть готовы к тому, что они не пойдут вперёд. Нужно будет действовать настойчиво.
Было бы здорово обыграть «Реал», но мы должны думать о себе. В клубе произошли большие перемены – пришли новый тренер, новые игроки… Мы хотим взять трофей, чтобы набраться опыта, а затем продолжить побеждать.
Мы выходим из периода без трофеев. В клубе случились большие изменения, и победа могла бы стать толчком вперёд, добавила бы мотивации для следующих побед, которых «Барселона» заслуживает», — приводит слова Серхио Бускетса Marca.
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