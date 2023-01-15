Бускетс: победа в Суперкубке могла бы стать толчком для дальнейших успехов

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании с мадридским «Реалом».

«Думаю, эта игра будет отличаться от полуфинальной. Зная «Реал», мы должны быть готовы к тому, что они не пойдут вперёд. Нужно будет действовать настойчиво.



Было бы здорово обыграть «Реал», но мы должны думать о себе. В клубе произошли большие перемены – пришли новый тренер, новые игроки… Мы хотим взять трофей, чтобы набраться опыта, а затем продолжить побеждать.



Мы выходим из периода без трофеев. В клубе случились большие изменения, и победа могла бы стать толчком вперёд, добавила бы мотивации для следующих побед, которых «Барселона» заслуживает», — приводит слова Серхио Бускетса Marca.