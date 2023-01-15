Фернандеш: не используйте моё имя для нападок на Роналду!

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал своё высказывание, в котором упомянул, что теперь «красные дьяволы» играют как команда, хотя несколько месяцев назад каждый заботился лишь о себе.
«Спасибо некоторым за публикацию именно тех слов, которые я сказал. Я знаю, что тяжело видеть, что «Манчестер Юнайтед » преуспевает, и им нечего сказать о нас, кроме хорошего. Не используйте моё имя для нападок на Криштиану! Он был частью нашей команды в течение половины сезона, и, как я говорил во многих интервью, он был великолепен. Вы можете видеть результаты его действий в нашей командной игре», — написал Фернандеш на своей странице в социальных сетях.
Напомним, португальский форвард Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года и позже заключил контракт с клубом «Аль-Наср».
- 15 января 2023
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