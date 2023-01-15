Гаджимурадов не поедет на сборы с «Уралом». Футболист не входит в планы Гончаренко
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«Урал» решил не брать на тренировочный сбор полузащитника Рамазана Гаджимурадова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Гаджимурадов не входит в тренерские планы Виктора Гончаренко. Игрок, с большой долей вероятности, покинет команду зимой. К нему есть интерес от других клубов РПЛ», — добавил источник «Чемпионата».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Гаджимурадов вышел на поле в десяти матчах, не отметившись результативными действиями. Игрок перешёл в «Урал» из «СКА-Хабаровска» в 2021 году. Текущее соглашение Рамазана истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает игрока в €500 тыс. В нынешнем сезоне РПЛ «Урал» занимает десятое место после 17 туров, набрав 21 очко.
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