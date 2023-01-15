Йерри Мина поговорил с разгневанными болельщиками «Эвертона»

Колумбийский защитник «Эвертона» Йерри Мина пообщался с разгневанными болельщиками клуба после матча с «Саутгемптоном» (1:2). Об этом сообщает Daily Mail.
После игры Мина подошёл к толпе фанатов. Один из поклонников клуба призвал Мину проявить лидерские качества, показывать страсть к клубу и высказываться с целью повлиять на ситуацию в команде. Также футболисту был задан вопрос, готов ли он остаться в «Эвертоне», если клуб вылетит в Чемпионшип. Мина ответил утвердительно, сказав, что готов отдать жизнь за клуб.
Фанаты «Эвертона» крайне недовольны результатами команды. Руководство клуба не присутствовало на игре с «Саутгемптоном» из соображений безопасности. После поражения в матче «Эвертон» сравнялся с «Саутгемптоном» по количеству очков. У клубов по 15 баллов, и они находятся в зоне вылета.
- 15 января 2023
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