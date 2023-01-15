«Брайтон» потребует у «Челси» более € 85 млн за Кайседо

Лондонский «Челси» интересуется полузащитником «Брайтона» Мойсесом Кайседо. «Чайки» требуют за игрока более € 85 млн. Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс в «твиттере».

Согласовать трансфер 21-летнего полузащитника сборной Эквадора зимой будет непросто, однако нельзя исключать, что «Челси» удастся это сделать. Сообщается, что после покупки Михаила Мудрика у «Шахтёра» за € 100 млн лондонский клуб хочет подписать ещё как минимум двух игроков зимой.

Мойсес Кайседо присоединился к «чайкам» в феврале 2021 года. Трансфер обошёлся в £ 4 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл 15 матчей в составе «Брайтона», в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Кайседо с «чайками» действует до лета 2025 года.