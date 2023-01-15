Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон» потребует у «Челси» более € 85 млн за Кайседо

«Брайтон» потребует у «Челси» более € 85 млн за Кайседо
Комментарии

Лондонский «Челси» интересуется полузащитником «Брайтона» Мойсесом Кайседо. «Чайки» требуют за игрока более € 85 млн. Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс в «твиттере».

Согласовать трансфер 21-летнего полузащитника сборной Эквадора зимой будет непросто, однако нельзя исключать, что «Челси» удастся это сделать. Сообщается, что после покупки Михаила Мудрика у «Шахтёра» за € 100 млн лондонский клуб хочет подписать ещё как минимум двух игроков зимой.

Мойсес Кайседо присоединился к «чайкам» в феврале 2021 года. Трансфер обошёлся в £ 4 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл 15 матчей в составе «Брайтона», в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Кайседо с «чайками» действует до лета 2025 года.

Новость по теме
«За € 47,5 млн мы можем продать только шнурки от его бутс». Глава «Брайтона» — о Кайседо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023