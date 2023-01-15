Андерс Дрейер перешёл в «Андерлехт». «Мидтьюланн» выкупил его у «Рубина» в июле 2022 года

Нападающий «Мидтьюллана» Андерс Дрейер стал игроком «Андерлехта». Об этом сообщил спортивный директор датской команды Свенд Граверсен.
«Прошлым летом у нас появилась возможность привезти Дрейера домой из России на финансово выгодных условиях по пункту в соглашении. Мы сделали расчет наилучшего возможного сценария для нашей команды, подписав опытного футболиста, который может сходу усилить наш состав.
У Дрейера всегда было стремление снова сыграть в Европе, и мы полностью это осознавали. Пункт о выкупе был условием контракта, и без него он не оказался бы летом в «Мидтьюллане». Со стратегической точки зрения вернуть его было правильным решением — как в спортивном, так и в финансовом отношении», — приводит слова Граверсена пресс-служба «Мидтьюллана» на официальном сайте.
24-летний Дрейер был игроком «Рубина» с августа 2021 по март 2022 года. Он приходил и уходил из казанской команды из «Мидтьюллана».
- 15 января 2023
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