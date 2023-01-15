Жоан Лапорта: у «Барселоны» есть боевой дух, чтобы обыграть «Реал»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался в преддверии фианльного матча за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом».
«У нас есть боевой дух, чтобы одержать победу», — приводит слова Лапорты TV3.
Напомним, финальный матч за Суперкубок Испании «Реал» — «Барселона» состоится сегодня, 15 января, на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В полуфинале Суперкубка Испании мадридский «Реал» одолел «Валенсию» в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 — по пенальти), а «Барселона» обыграла «Бетис» (2:2, 4:2 — по пенальти). Действующим обладателем трофея является мадридский клуб. Наибольшее число Суперкубков Испании у «Барселоны», на счету которой 13 трофеев.
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