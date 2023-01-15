Первый тренер Дзюбы: у Артёма были варианты в Италии. Не ожидаю увидеть его в «Торпедо»
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Александр Шупляков, первый тренер нападающего Артёма Дзюбы, поделился мнением о будущем игрока.
«Как мне кажется, у Артёма было много вариантов для продолжения своей карьеры. Он мне говорил, что были варианты и в Турции, и в Италии. Говорил, что всё будет хорошо — он же оптимист. Если честно, я не ожидаю увидеть его в «Торпедо». У них сейчас очень тяжёлая ситуация, да и проблемы с уровнем футболистов в команде. Думаю, что если Дзюба принял решение перейти, то дурака валять точно не будет. Посмотрим, насколько долгим будет его пребывание в «Торпедо». Возможно, это будет кратковременное сотрудничество. Буду держать за него кулачки! Желаю Артёму удачи и успехов», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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