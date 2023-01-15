Александер-Арнольд: «Брайтон» заслужил три очка, а мы — нет

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал поражение в матче с «Брайтоном» (0:3).

«Полагаю, если мыслить позитивно, это можно использовать в качестве мотивации. Мы не хотим, чтобы что-то подобное повторилось, и нам нужно прийти в норму — это то, что на данный момент является правдой. Нам нужно прийти в норму в следующий раз. Это не то, чего мы хотели как команда, и, честно говоря, мы были недостаточно хороши во всех линиях.

Отдаю должное «Брайтону», это топ-команда, и они играли превосходно. Так что они заслужили три очка, а мы = нет. Думаю, что было много фундаментальных ошибок. Не так много положительных моментов, которые можно извлечь из этой игры, если они вообще есть, но мы посмотрим, что пошло не так, и убедимся, что что-то вроде этого больше не повторится, потому что, как я уже сказал, это было совершенно неприемлемо», — приводит слова Трента пресс-служба клуба.