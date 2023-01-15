Полузащитник «Ростова» Гигович на правах аренды перешёл в «Мидтьюланн»

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович вторую часть сезона на правах аренды проведёт в «Мидтьюллане». Об этом сообщает пресс-служба датского клуба на официальном сайте.
«Наше соглашение с Армином возможно из-за ситуации в России. Это ситуация, которую ни мы, ни он не знаем, чем закончится, поэтому для всех сторон это кажется действительно хорошей сделкой», — сказал спортивный директор клуба Свенд Граверсен.
«Мидтьюлланн» — большой клуб, который отлично выступает как в Дании, так и в Европе. Мне нужен новый вызов, чтобы развиваться как игроку, и я думаю, что это хороший шаг для меня.
Мы вступаем в захватывающую весну, и я с нетерпением жду возможности сыграть несколько важных матчей в Лиге Европы. Моя цель — пройти как можно дальше в турнире. В то же время мы будем стараться к победе в каждой игре в чемпионате Дании», — сказал Гигович.
- 15 января 2023
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