Футболисты «Спартака» сыграли в регби
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Московский «Спартак» на тренировочных сборах устроил игру в регби. Фотографии с импровизированного матча выложены в телеграм-канале красно-белых.
Подготовка команды в Эмиратах будет разбита на два этапа — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.
На первом сборе «Спартак» проведёт два товарищеских матча с клубами из Болгарии: 22 января соперником «Спартака» станет софийский «Левски», а 27-го — «Ботев» из Пловдива. В Абу-Даби красно-белые примут участие в Зимнем кубке РПЛ, где сыграют с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи». Третий сбор пройдёт в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.
После 17 матчей Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 36 очков и занимает в турнирной таблице второе место.
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