В контракт Мукоко с «Боруссией» может быть включён пункт о переходе в «Барселону»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко может продлить контракт с клубом, включив в соглашение пункт о переходе в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.
Условия нового контракта могут предполагать переход в «Барселону» за € 50 млн. Мукоко хочет перейти в стан сине-гранатовых, однако каталонцы испытывают проблемы с возможным трансфером из-за финансовых ограничений. Поэтому «Барселона» хочет бесплатно подписать игрока, чей контракт истекает в конце сезона-2022/23. Сине-гранатовые являются фаворитом в борьбе за Мукоко: ранее интерес к игроку проявлял «Челси», но позже лондонский клуб вышел из борьбы.
Юссуфа Мукоко перешёл в структуру «Боруссии» летом 2016 года в 12-летнем возрасте. В нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах он забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
- 15 января 2023
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