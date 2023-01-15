Глава «Урала» Иванов подтвердил, что Рамазан Гаджимурадов не поехал на сбор с командой

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию, что полузащитник Рамазан Гаджимурадов не отправился на сборы с екатеринбургской командой.

«Рамазан Гаджимурадов действительно не поехал на сбор с «Уралом», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Урал» не взял с собой на сборы Гаджимурадова. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Гаджимурадов вышел на поле в десяти матчах, не отметившись результативными действиями. Игрок перешёл в «Урал» из команды «СКА-Хабаровск» в 2021 году. Текущее соглашение Рамазана истекает в конце сезона.

«Урал» в 17 матчах набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023.