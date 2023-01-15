Форвард «Спартака» Александр Соболев набил регбийный мяч 57 раз. Видео
Поделиться
Нападающий «Спартака» Александр Соболев показал мастерство обращения с регбийным мячом, набив его 57 раз. Видеоподтверждение эпизода опубликовано в телеграм-канале московской команды.
25-летний Александр Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего девять голов и семь результативных передач в 22 матчах. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
После 17 матчей в Российской Премьер-Лиги «Спартак» с 36 очками занимает в турнирной таблице второе место, отставая от идущего первым «Зенита» на шесть очков. В Фонбет Кубке России «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Противостояние с железнодорожниками в конце февраля откроет для красно-белых официальную часть второй половины сезона.
Комментарии
- 15 января 2023
-
17:20
-
17:17
-
17:15
-
17:15
-
17:00
-
17:00
-
16:59
-
16:51
-
16:42
-
16:41
-
16:23
-
16:19
-
16:15
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
15:39
-
15:36
-
15:25
-
15:18
-
15:07
-
15:06
-
15:05
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:41
-
14:26
-
14:26
-
14:25
-
14:14
-
14:09
-
14:01
-
13:55
-
13:46
Партнерский контент