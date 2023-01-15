Форвард «Спартака» Александр Соболев набил регбийный мяч 57 раз. Видео

Нападающий «Спартака» Александр Соболев показал мастерство обращения с регбийным мячом, набив его 57 раз. Видеоподтверждение эпизода опубликовано в телеграм-канале московской команды.

25-летний Александр Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего девять голов и семь результативных передач в 22 матчах. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

После 17 матчей в Российской Премьер-Лиги «Спартак» с 36 очками занимает в турнирной таблице второе место, отставая от идущего первым «Зенита» на шесть очков. В Фонбет Кубке России «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Противостояние с железнодорожниками в конце февраля откроет для красно-белых официальную часть второй половины сезона.