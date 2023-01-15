Михаил Мудрик успешно прошёл медосмотр в «Челси»

Украинский нападающий Михаил Мудрик успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Челси». Об этом сообщает в «Твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас 22-летний нападающий подписывает контракт в штаб-квартире лондонцев. Мудрика хотят сегодня официально представить на «Стэмфорд Бридж».

Ранее «Челси» и «Шахтёр» в своих соцсетях дали понять, что близки к договорённости по трансферу футболиста. Сообщалось, что сумма сделки составит € 70+30 млн. «Челси» удалось перебить предложение «Арсенала», который назывался главным претендентом на игрока.

Михаил Мудрик находился в структуре «Шахтёра» с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 10 голов и отдал восемь результативных передач в 24 матчах во всех турнирах.