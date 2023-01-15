Кузнецов: Дзюбе будет интересно побороться не только за чемпионство, но и за выживание

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо».

«Дзюбе будет интересно побороться не только за чемпионство, но и за выживание. Артём может не подойти «Торпедо». Если бы «Торпедо» действовало с позиции силы, то Дзюбе не надо было бы отходить назад. Но «Торпедо» в такой ситуации, что они больше обороняются, чем атакуют.



Им нужен быстрый и взрывной форвард. Возьмёт ли Дзюба на себя такие обязанности? Думаю, он уже физически не сможет так убегать. Просто грузить на Дзюбу? Это уже другой вариант, когда команда будет играть на половине поля соперника.



Не знаю, в какой сейчас форме Дзюба. Это не кот в мешке — мы все знаем, на что он был способен. Может ли он сейчас дать «Торпедо» то, что от него нужно — это вопрос. Талалаеву надо голову поломать, чтобы найти ему место», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.