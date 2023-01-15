ЦСКА упустил победу в матче с «Симбой»

Московский ЦСКА провёл товарищеский матч с клубом «Симба». Встреча проходила на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Игра началась в 15:00 мск. Матч завершился со счётом 2:2.

Армейцы ещё в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Чалова и Медины. Хесус мог забивать дважды, но не реализовал пенальти. Во втором тайме танзанийцы проявили волю к победе и отыграли два мяча благодаря дублю Киомбо.

«Симба» является 22-кратным чемпионом Танзании. 19 января ЦСКА проведёт ещё один товарищеский матч, в котором соперником армейцев станет «Оренбург».



После 17 туров московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 29 очков. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит» (42).